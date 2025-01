BC da Índia anuncia medidas de liquidez, após sistema bancário atingir maior déficit em 15 anos

O Reserve Bank of India (RBI), como é conhecido o BC indiano, anunciou nesta segunda-feira, 27, uma série de medidas para injetar liquidez no sistema bancário local, após o setor atingir o maior déficit de liquidez dos últimos 15 anos. A iniciativa também ocorre depois de reunião do BC com economistas indianos, que expressaram preocupação sobre o ritmo da flexibilização da política monetária.

Em comunicado oficial divulgado nesta segunda, o RBI disse que conduzirá operações abertas de mercado em leilões de títulos do governo no valor de 600 bilhões de rupias (US$ 6,95 bilhões) em três datas distintas: 30 de janeiro, 13 de fevereiro e 20 de fevereiro. O BC também realizará um leilão de juros variáveis repo de 56 dias para 500 bilhões de rupias, no dia 7 de fevereiro, e um leilão cambial para vender US$ 5 bilhões com prazo de seis meses, no dia 31 de janeiro.

"O RBI continuará monitorando os desdobramentos de liquidez e condições de mercado para tomar medidas apropriadas", disse o BC, em nota.