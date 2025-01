Petróleo fecha em queda com temor por tarifas de Trump e aumento dos estoques nos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira, 29, com o mercado digerindo o potencial impacto de tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, no crescimento econômico e a alta dos estoques de petróleo bruto nos EUA.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 1,55% (US$ 1,15), a US$ 72,62 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,15% (US$ 0,88), a US$ 75,61 o barril.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 3,463 milhão de barris na semana passada, o primeiro avanço em 10 semanas, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país.