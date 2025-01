Ceron diz que Dívida Bruta deve ter fechado 2024 em torno de 77% do PIB

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira, 30, que a Dívida Bruta do Governo Geral deve ter fechado 2024 em torno de 77% do PIB e lembrou que o dado será divulgado na sexta-feira, 31, pelo Banco Central na Nota de Estatísticas Fiscais. "Deve ficar ao redor de 77% (do PIB), talvez um pouco menos ou um pouco mais", afirmou.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o secretário já havia antecipado que o indicador ficaria melhor do que as projeções de mercado financeiro.

O secretário havia sido questionado sobre quando o Tesouro espera a estabilização da dívida em relação ao PIB. Ele ponderou que no último Relatório de Projeções Fiscais, divulgado no final do ano, essa estabilização ocorreria em 2028, mas esse cenário ainda não incorporou a elevação dos juros recentes.