Diesel, gasolina e etanol fecham janeiro em alta, aponta IPTL

Estados

Na análise por Estados, o etanol apresentou sua maior queda do País no Rio Grande do Norte, com recuo de 1,05% na comparação com dezembro, passando a ser negociado, em média, a R$ 4,71 por litro em janeiro. Já a maior alta do combustível no período foi no Estado da Paraíba, onde passou a custar R$ 4,36 após alta de 4,56%.

Mas São Paulo continua com o preço mais favorável para o consumidor, com média de R$ 4,12, mesmo após uma alta de 1,73%. Já o Estado com etanol mais caro foi o Amapá, com preço médio de R$ 5,39, mesmo valor médio identificado em dezembro.

O Rio Grande do Norte também registrou o maior recuo da gasolina, de 1,24%, chegando ao preço médio de R$ 6,39. O Distrito Federal apresentou o maior aumento para o combustível, de 4,22%, fazendo com que o preço médio da gasolina por lá chegasse a R$ 6,42, segundo o IPTL.

A gasolina mais barata foi encontrada no Rio Grande do Sul, a R$ 6,10, após recuo de 0,16% observado na comparação com dezembro. O Acre apresentou aumento de 0,13% no preço da gasolina, e com isso teve o combustível mais caro do País em janeiro, com preço médio de R$ 7,42.

Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado em janeiro também foi do Acre, de R$ 7,58, mesmo após uma queda de 0,13% ante dezembro. No Paraná, foi identificado o menor preço médio de janeiro: R$ 6,11, embora o valor represente uma alta de 0,49% em relação a dezembro.