Marinho: BC tem de avaliar a possibilidade de não executar alta de 1 ponto na Selic em março

"O que nós não podemos é entrar nessa esfera de continuidade, como algumas pessoas falaram ontem, de uma certa armadilha deixada. Agora, o presidente Galípolo e sua equipe, sua diretoria, vão ter que assumir a responsabilidade de trabalhar para não entrar na mesma rotina de aumento de juros que vai sangrar e sacrificar o orçamento público", disse o ministro.

Marinho disse que "nunca falou mal" do Banco Central e reiterou que a elevação da taxa Selic era esperada. O ministro disse que a elevação dos juros pode ter tido impacto no mercado de trabalho em 2024, citando o fechamento líquido de mais de 530 mil vagas em dezembro, o maior da série do Novo Caged.

Marinho acrescentou que a economia o Brasil é "saudável" e que o País não tem dificuldade de garantir seus compromissos.

Ele afirmou, ainda, que o salário brasileiro é "baixo" e, por isso, pode continuar crescendo sem gerar inflação.