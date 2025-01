Gasto com juros do setor público em 2024 é o maior da série histórica do BC

O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 96,117 bilhões com juros em dezembro, após um rombo de R$ 92,459 bilhões em novembro, informou o BC. No acumulado de 2024, a despesa acumulada do setor público com juros atingiu R$ 950,423 bilhões, ou 8,05% do Produto Interno Bruto (PIB).

O gasto do setor público consolidado com juros em 2024, é de longe, o maior da série histórica do Banco Central, iniciada em 2002.

As despesas do ano passado superaram em mais de R$ 200 bilhões o recorde anterior, de R$ 718,294 bilhões, alcançado em 2023.