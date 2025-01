Juros devem seguir caindo até deixarem de ser restritivos em futuro próximo, diz membro do BCE

Ao mesmo tempo, o dirigente alerta que os riscos para o crescimento econômico são de baixa, diante da incerteza sobre políticas comerciais globais. "As exportações não estão se tornando um catalisador significativo do crescimento e há problemas estruturais com a competitividade da zona do euro", disse, em comentários que contrastam com o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde.

Na quinta-feira, 30, ela expressou confiança sobre exportações tomarem papel central no impulso do Produto Interno Bruto (PIB) europeu.