Previsão para Selic ao fim de 2025 segue em 15% no Focus do BC; 2026 continua em 12,50%

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,0%, estável há oito semanas. Em janeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou os juros de 12,25% para 13,25%. O colegiado reiterou a sinalização de mais uma alta de 1 ponto porcentual, a 14,25%, na sua próxima reunião, de março.

Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária para a taxa básica de juros no fim de 2025 também permaneceu em 15,0%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 ficou estável em 12,50% pela quinta semana consecutiva. Levando em conta apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, também permaneceu em 12,50%.