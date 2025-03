Agenda de Haddad foi toda aprovada pelo Congresso, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) defendeu nesta quarta-feira, 12, uma agenda do Congresso Nacional que atenda ao que o "povo quer" e não uma agenda de "enfrentamentos vazios e radicalismos".

Em evento do pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), Motta pregou o enfrentamento do "clima de pessimismo que nos faz bater cabeça". "A agenda tem que ser positiva para o País. Temos um desafio, fazer com que o Brasil deixe de ser o país do futuro e passe a ser o país do presente", afirmou diante de empresários na conferência de abertura do Brasil Summit promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

Motta destacou o papel do Congresso como uma "âncora de responsabilidade e aprovação de reformas, agindo para conter decisões que entendemos não ser adequadas para o País". Segundo o presidente da Câmara, mesmo com uma posição de diálogo constante por parte de sua gestão, é necessário lembrar da independência dos Poderes e que o parlamento discuta a política econômica.