Casa Branca detalha lista de mercadorias não sujeitas à tarifa recíproca

Energia e minerais especiais não disponíveis nos EUA, barras de ouro e prata e outros artigos incluídos na Seção 232 também ficam de fora das tarifas recíprocas.

Para o Canadá e o México, as ordens existentes de fentanil/migração permanecem em vigor e não são afetadas pela ordem da tarifa recíproca, diz a Casa Branca.

Isso significa que os produtos compatíveis com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) continuarão a ter uma tarifa de 0%, os produtos não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 25% e a energia e potássio não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 10%, de acordo com o documento.

A ordem também permite que o presidente Trump aumente a tarifa se os parceiros comerciais retaliarem ou diminuírem as tarifas e se os parceiros comerciais tomarem medidas significativas para remediar acordos comerciais não recíprocos e alinhar-se com os EUA em questões econômicas e de segurança nacional, diz a Casa Branca.