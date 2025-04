Governo e oposição se unem no Senado por projeto contra tarifaço de Trump

Em documento divulgado na segunda-feira, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) afirma que o Brasil, especificamente, impõe tarifas consideradas altas sobre as importações em uma ampla gama de setores, incluindo automóveis, peças automotivas, tecnologia da informação e eletrônicos, produtos químicos, plásticos, maquinário industrial, aço, têxteis e vestuário.

‘FERRAMENTAS’

"Amanhã (quarta), nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vêm fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países", lembrou a senadora, que foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro. "E, então, o governo brasileiro tem ferramentas para se contrapor quando essas medidas forem anunciadas contra o nosso mercado."

Questionado sobre o projeto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e da Indústria, Geraldo Alckmin, disse ontem que o melhor caminho continua sendo o do diálogo com o governo americano.

No relatório aprovado na CAE, Tereza Cristina acolheu uma proposta de emenda do senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) para estabelecer que deve ser utilizada em caráter excepcional a contramedida de suspensão de concessões ou de outras obrigações do Brasil relativas a direitos de propriedade intelectual em ocasiões comerciais. A aplicação ocorreria quando as demais contramedidas forem consideradas inadequadas.

Além disso, Cristina decidiu substituir as referências à Câmara de Comércio Exterior (Camex) e ao conselho estratégico da Camex, e facultar ao Executivo a adoção das contramedidas listadas.