Georgieva, do FMI, diz que tarifas representam risco significativo para perspectiva global

O FMI compartilhará os resultados da avaliação sobre as implicações das tarifas no relatório Perspectiva Econômica Global, que será publicado por ocasião das reuniões de Primavera do FMI/Banco Mundial no final deste mês.

Em relatório divulgado em janeiro, o FMI elevou as projeções para o crescimento global graças ao dinamismo da economia americana. O fundo projetou crescimento global de 3,3% tanto em 2025 como em 2026, abaixo da média histórica (2000-2019) de 3,7%. Para os EUA, expansão projetada foi de 2,7% neste ano e de 2,1% em 2026.