Bolsas de NY fecham em alta com alívio da inflação dos EUA e resultados de bancos

A Apple subiu 4%, tentando se recuperar da forte queda recente. A ação, no entanto, acumula perda de 21% em 2025.

No setor financeiro, a temporada de balanços começou com o JPMorgan superando as expectativas e subindo 4%, mesmo após elevar provisões para perdas com crédito. Morgan Stanley e BlackRock divulgaram resultados mistos e também avançaram.

Já o ouro superou a marca de US$ 3.200 por onça-troy, impulsionando mineradoras como AngloGold (+10%), Harmony Gold (+6,5%) e Newmont (+7,9%).

Os dados econômicos do dia trouxeram certo alívio: o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA caiu, contrariando a expectativa de alta. O núcleo do indicador também veio abaixo das projeções. Ainda assim, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caiu para 50,8, bem abaixo da previsão de 55, sinalizando fragilidade na confiança dos consumidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires