Presidente do Banco Master se reúne com Galípolo e 2 diretores do BC em Brasília

O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou a sede do Banco Central, em Brasília, no início da tarde desta sexta-feira, 11. Ele teve uma reunião com o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, que estava marcada para ocorrer de 9 horas às 10 horas. Vorcaro não falou com a imprensa.

Fora do rito comum, o carro de Vorcaro deixou a sede do BC por uma entrada de garagem, e não pela saída.

O trânsito na rua em frente à sede da autarquia foi bloqueado instantes antes da saída do banqueiro.