Natura: 'Não acreditamos nessa história da floresta intacta'

A floresta precisa gerar renda para as pessoas, mas os projetos na região amazônica devem ser feitos com os maiores cuidados ambientais. É o que diz Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Natura no Brasil, em entrevista ao UOL Líderes. Segundo ele, a empresa não acredita na "floresta intacta".

O que ele disse

Floresta deve gerar renda. Questionado sobre a possibilidade de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas pela Petrobras, Leão disse que a floresta precisa gerar renda para as pessoas e que a empresa não acredita na floresta intacta. Mas, que projetos na região precisam ser desenvolvidos com proteção ambiental para não afastar as populações que vivem na floresta.