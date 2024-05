'China consome mais da metade dos robôs industriais do mundo', diz UR

Segundo o executivo da fabricante de robôs com sede na Dinamarca, a evolução da automação industrial na China reflete a estratégia adotada pelo plano de desenvolvimento econômico. O objetivo final do programa é aumentar a competitividade da produção local com o uso de robôs.

A China vem, há três anos, com o plano de instalar 1 milhão de robôs em cinco anos. Eles vão atingir essa marca e, para mim, é evidente que o efeito que eles estão procurando a longo prazo é justamente o ganho de eficiência, o ganho de produtividade e a melhoria dos processos para, justamente, manter o crescimento da economia .

Denis Pineda, diretor da Universal Robots na América Latina

Questionado sobre a baixa participação do Brasil no consumo de robôs industriais, Pineda disse ver ampla capacidade de expansão do mercado nacional. O diretor da Universal Robots afirma que atua ao lado da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e outros parceiros para estimular a atividade robótica no país.

O Brasil compra apenas 0,5% dos robôs do mundo, mas a gente vê um grande potencial do crescimento. É um mercado que tem todas as grandes multinacionais do mundo produzindo remédios, alimentos, bebidas, produtos de limpeza, cosmético, carros, implementos agrícolas, é uma potência industrial e uma potência na mineração. O Brasil segue sempre um país de enorme potencial e nós queremos estar aqui para poder contribuir.

Denis Pineda, diretor da Universal Robots na América Latina

Robôs em casa

Segundo Pineda, a maior participação dos equipamentos no mundo ainda é voltado para a indústria automotiva, responsável por mais da metade dos robôs industriais no Brasil. Ainda assim, ele destacou que o caminho até os robôs que vão auxiliar as famílias nos afazeres domésticos já começou a ser trilhado.