Grupo Veste: 'Qualidade é nosso diferencial contra roupas da China'

É possível aprender com as plataformas. Na entrevista, Afrange disse avaliar o avanço de plataformas como a Shein para absorver os pontos positivos para as marcas da Veste. Ele destacou a necessidade de compreender melhor o processo de produção de grandes volumes de peças, mas disse não observar a qualidade como ponto central do modelo de negócios.

Preço elevado

Consumidor de alta renda. O executivo contou que as marcas do Grupo Veste são direcionadas para consumidores com poder aquisitivo maior. Ele negou que os preços das peças sejam altos e justificou que os valores são condizentes com todas as etapas de produção e o público-alvo da empresa.

Dependemos de matéria-prima importada, que adiciona o valor do dólar na composição dos preços, e toda a fabricação do produto não é barata. Temos uma legislação trabalhista forte, seguida à risca por nós, uma tributação importante. Esses fatores fazem com que o produto tenha um preço que entendo como justo para o nosso público.

Alexandre Afrange, CEO da Veste

Plataformas chinesas não afetam as vendas. O público-alvo de alta renda também é lembrado por Afrange ao mencionar que o Remessa Conforme, programa do governo federal que isenta a importação de mercadorias de até US$ 50, não afeta o negócio da Veste.

Reestruturação

Nova fase. Após enfrentar um período de crise, com dívidas na faixa de R$ 1,5 bilhão, a Veste aposta em uma reestruturação. O processo é marcado pela reforma das lojas físicas e a definição de grupos específicos de trabalho para cada uma delas.