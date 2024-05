IBM: 'Inteligência Artificial é incapaz de substituir criatividade humana'

Com a evolução da inteligência artificial, o executivo vê a importância do ser humano cada vez maior para a melhora dos serviços de atendimento e a tomada de decisões mais eficientes, sempre baseadas em dados.

As decisões executivas de qualquer empresa têm emoção. Se você não está vendendo tão bem quanto você gostaria, vem automaticamente a ansiedade ou uma decepção. Com a IA, há dados e ações, mas não tem emoção. Acho que a tendência é nos adaptarmos para o mundo em que vai ter muito mais informação para as decisões serem tomadas sem emoções.

Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil

Na entrevista, Braga afirmou ainda que os próximos passos da inteligência artificial é justamente ampliar a capacidade humana. Ele também previu que a automação tem capacidade de reduzir a necessidade de utilizar aplicativos para executar tarefas e ampliar as soluções geradas na nuvem.

Da mesma forma em que você vê médicos que se apoiam muito mais em exames para dar um diagnóstico, a gente vai ver todas as profissões se apoiando muito mais da inteligência artificial para realizar melhor os seus trabalhos.

Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil

Durante a entrevista, Braga também defendeu a regulamentação das ferramentas que envolvem a inteligência artificial, mas ressaltou que o movimento não deve prejudicar o desenvolvimento tecnológico das empresas. Ele afirmou já ver vários mecanismos de regulamentação em atividade.