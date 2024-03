L'Oréal: Brasileiro parcela no cartão para ter cosmético premium

O brasileiro é exigente com os cosméticos que usa e muitas vezes parcela as compras de beleza no cartão para poder comprar produtos premium. É o que diz Marcelo Zimet, CEO da L'Oréal, em entrevista ao UOL Líderes.

O que ele disse

Brasileiro compra cosmético parcelado no cartão. De acordo com Zimet, a consumidora brasileira quer ter certeza de que o produto que ela compra é bom, e está disposta a pagar mais por isso. Com isso, ela muitas vezes parcela a compra de produtos de beleza no cartão, para garantir a qualidade, diz.

Brasil é laboratório a céu aberto. O executivo afirma que, por conta da exigência do consumidor e da diversidade presente aqui, o Brasil é estratégico para o grupo e muitas soluções desenvolvidas aqui são depois exportados para outros países.