Bolsa Família foi antecipado para todos com pagamento amanhã (30)?

Os pagamentos referentes ao calendário de agosto do programa Bolsa Família tiveram início no dia 18 e seguem ao longo desta semana, sem antecipações. Conforme o cronograma estabelecido, os repasses estão sendo efetuados com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário e devem prosseguir até esta quinta-feira (31).

Abaixo, seguem as datas de pagamento do Bolsa Família para agosto: