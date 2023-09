Maior Pix já feito é de R$ 1,2 bilhão e foi em dezembro de 2022, diz BC

O Pix se tornou mais popular de 2021 para 2022. Em dezembro de 2021, o relatório do BC mostra que as transações foram 2,9 bilhões em dezembro de 2022. A quantidade é mais que o dobro do que foi registrado no mesmo mês do ano anterior, quando 1,4 bilhão de operações foram realizadas.

BC quer implantar Pix para contas fixas

O Pix permitirá, futuramente, que usuários realizem débitos automáticos para obrigações recorrentes. A intenção do BC é usar o método de pagamento para contas de energia elétrica, planos de saúde e taxas de condomínio, por exemplo.

A ideia do banco também é contemplar a evolução do mecanismo para pagamentos offline, compras parceladas e transações internacionais.

A autoridade monetária disse que o pagamento automático deve ser desenvolvido já neste ano, com previsão de lançamento em 2024. Não foram apresentadas previsões de data para início de operação das outras funcionalidades.

"A intenção é que o Pix passe, efetivamente, a atender a situações e casos de uso ainda não cobertos e que aprimore a experiência de pagamento dos usuários", disse o BC.