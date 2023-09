Como Pablo Escobar foi parar na lista de bilionários da Forbes?

Leia o que a revista disse sobre Escobar, segundo a Forbes Brasil:

Escobar aparentemente trilhou seu caminho até o topo do cartel de cocaína ao ter astutamente reinvestido seus ganhos iniciais e se tornado o grande relações-públicas da Colômbia. Ele atraiu a atenção da polícia pela primeira vez em 1975, quando trabalhava como contrabandista e guarda-costas. Nos dois anos seguintes, ele economizou o bastante para começar seu próprio negócio de tráfico de cocaína. Em 1978, ele movimentava cerca de 35 kg da droga por mês em Medellin. Homem de 1,70 m, normalmente com roupas de rugby, calças chino e tênis, Escobar é o grande exemplo de um paisa colombiano - um agressivo e nada sentimental homem do interior.

Com o crescimento de sua fortuna, Escobar tomou o jornal de Medellin, comprou influência entre políticos colombianos e concorreu a um cargo público com sucesso, quando entrou para o Congresso Nacional. Ele fez sua reputação como Robin Hood ao construir casas aos pobres, 70 campos de futebol e um zoológico. Um membro da operação antidrogas dos Estados Unidos (DEA) lamenta que ter importado animais exóticos tenha trazido mais dor de cabeça a Escobar do que seu negócio ilegal.

Atualmente, Escobar é procurado pelos Estados Unidos por acusação em três incidentes federais por distribuição de drogas, lavagem de dinheiro e encomendar assassinatos. Ele negou todas as acusações por meio de um advogado. No entanto, ele admite ter feito uma proposta de anistia em nome dos membros do cartel em 1984, quando ofereceu pagar a dívida nacional da Colômbia em troca de imunidade.

Ele tem a maior fatia do cartel, estimada em 40%, o que indica que só ele deve ter movimentado cerca de US$ 3 bilhões nos últimos anos. Promotores federais dos Estados Unidos que o indiciaram em Miami não sabem onde ele escondeu a fortuna, mas também não têm indícios de que ele a gastou.