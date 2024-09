'Taxar fortunas afasta mentes brilhantes', diz bilionário novato na Forbes

Castellar cobra uma avaliação minuciosa das autoridades ao debaterem o tema. "Por mais que tenha um barulho, é algo que os nossos governantes não irão implementar se tiverem lucidez", ressalta ele. O empresário defende a adoção de políticas para atrair os empreendedores ao invés de tributar as fortunas.

Ele vê Cingapura e Dubai como exemplos de países promissores para os negócios. Castellar avalia a baixa tributação das nações como a maneira mais adequada para o campo empresarial. "O Imposto de Renda em Dubai é zero O IVA de Dubai é 5%. Várias cabeças boas do mundo pensam: 'por que eu vou pagar 20% aqui e não vou pagar zero lá?'", observa.

A gente precisa continuar sendo um ambiente no qual a gente incentive boas ideias e boas pessoas a tomarem risco e investirem no Brasil.

Ricardo Castellar, fundador da Granja Faria

Taxa sobre bilionários geraria R$ 1,4 trilhão aos cofres públicos no Brasil. Segundo estudo encomendado pelo G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, uma tributação de 2% sobre as grandes fortunas resultaria em um embolso anual de US$ 250 bilhões ao governo. O valor é citado como suficiente para desenvolver uma proposta para reduzir as desigualdades.

Oferta de ações

Castellar descarta abrir o capital da Granja Faria no Brasil atualmente. Com as informações da empresa já disponibilizada na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, ele diz não haver "nada em andamento a respeito do tema". O dono de uma fortuna estimada em R$ 17,45 bilhões avalia o atual ambiente econômico nacional como adverso para a iniciativa.