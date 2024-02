Haddad critica bilionários e defende imposto global para super-ricos no G20

"Pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias."

A fala do ministro está alinhada com os objetivos do Brasil na presidência do G20. O país propôs duas forças-tarefa durante o ano em que presidirá o grupo das maiores economias do mundo: uma aliança global contra a fome e a pobreza e uma mobilização global contra a mudança do clima. A reunião do G20 acontece hoje e amanhã (29), no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

O presidente do Banco Central falou sobre o impacto da inflação controlada aos mais vulneráveis. Em discurso em inglês, Roberto Campos Neto, que está presente no evento, usou o microfone para dizer que a inflação baixa é uma peça essencial para a diminuição da pobreza em escala mundial.

Ele defendeu que essa política traz custos para a economia. No entanto, afirmou que adiar a restauração da estabilidade de preços pode acarretar mais prejuízos aos vulneráveis. "A melhor contribuição da política monetária para o crescimento econômico sustentável, baixo desemprego, o aumento do rendimento real e a melhoria das condições de vida das pessoas é manter a inflação baixa e estável", disse.

Programação em São Paulo

A programação de hoje inclui duas reuniões centrais com membros do G20. A coordenadora da Trilha de Finanças do G20, Tatiana Rosito, disse que ao longo do dia serão realizadas sessões com ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais. A primeira delas vai tratar desigualdades de renda, gênero e raça e suas implicações para políticas macroeconômicas e a segunda discutirá perspectivas sobre crescimento econômico, inflação e taxa de juros.