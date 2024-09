Novo bilionário, Ricardo Faria tem R$ 17 bilhões com império de ovos

"Foi surpreendente, porque eu nunca fiz as contas", diz Ricardo Castellar de Faria, fundador da Granja Faria, sobre a entrada na lista de bilionários da revista Forbes. Com patrimônio estimado em R$ 17,45 bilhões, ele assume o posto de 21ª pessoa mais rica do Brasil. Em entrevista exclusiva, o dono da maior produtora de ovos do país, com mais de 15 milhões de aves em 24 granjas, conta que a trajetória de empreendedor começou na infância, relata a estratégia de expansão dos negócios, comenta os entraves na Justiça e rechaça o apelido de "Rei do Ovo".

Castellar recebeu o UOL no escritório da Granja Faria em Barueri, na Grande São Paulo. A parede da sala de reuniões trazia um banner da Ares do Campo, marca do grupo focada na produção com galinhas livres. Na mesa, quatro ovos fritos decorativos com gemas de diferentes tonalidades ilustram o carro-chefe da empresa.

Quem é Ricardo Castellar

Novo bilionário descobriu a paixão pelo empreendedorismo na infância. Nascido em Niterói (RJ), ele se mudou para Santa Catarina aos três anos e garante ter descoberto logo em seguida que trabalharia por conta própria. "Com cinco ou seis anos eu juntava papelão e vendia para uma reciclagem. Eu ia para o sítio do meu pai, juntava laranja e caqui e vendia na frente da casa", conta Castellar. Aos oito, vendia picolé durante as férias de verão e nos jogos do Criciúma.