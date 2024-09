Compra do X por Musk foi pior negócio para bancos desde crise de 2008

Risco não é de calote, mas rentabilidade da operação não é a esperada. De forma simplificada, o economista Augusto Caramico, professor de finanças da PUC-SP, explica que a dívida do Twitter não tem liquidez no mercado secundário. "No mercado de dívida dos Estados Unidos, que é muito ativo, não há compradores para essa dívida em um preço que vale a pena para os bancos", afirmou.

Operação de crédito não é empréstimo simples. A operação de compra do Twitter envolveu o chamado "Leveraged Buyout" (LBO), ou empréstimo alavancado. O LBO é um empréstimo no qual a empresa assume a emissão de uma dívida, e o comprador tem ativos da companhia como colateral. Idealmente, essa dívida se torna lucrativa devido à valorização do negócio, com potenciais ganhos que superam a taxa de juros.

Bancos não conseguiram repassar a dívida. A intenção dos bancos era vender a dívida e assim liberar caixa para outras operações. Mas, passados dois anos, a dívida segue encalhada com as instituições, ou, no jargão do setor, "pendurada" nos balanços contábeis. Segundo a reportagem do WSJ, isso prejudicou as carteiras de empréstimos dos bancos e até a remuneração de suas equipes. Os empréstimos vencem entre sete a oito anos.

Empresa perdeu valor de mercado desde a compra. Em outubro de 2023, o X divulgou ter um valor de mercado de US$ 19 bilhões, menos da metade do valor de aquisição. Um dos principais motivos é a falta de lucratividade da rede social com propaganda e desentendimentos de Musk com anunciantes. Sobre a perda de valor da empresa, o coordenador na FGV programas de MBA e Educação Executiva em Marketing e Negócios Digitais, André Miceli, disse: "Houve uma forte pressão pela retirada de anunciantes da plataforma. O Elon Musk tomou decisões confusas em relação à estrutura do próprio produto, tentou monetizar de outras formas, o modelo de gestão está bastante confuso", afirmou. Em 2023, a rede perdeu metade da receita publicitária.