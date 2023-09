'Sem motorista, tem Uber? Não. Principal é o ser humano', diz chefe do MPT

O que mais disse o procurador-geral

"O mundo ia numa direção e o Brasil, em outra", afirmou Pereira. Para ele, que coordena os trabalhos do MPT (Ministério Público do Trabalho) em todo o país, a decisão desta quinta-feira (14) aproximou o país de locais que reconhecem vínculo trabalhista entre apps e prestadores de serviço — como Chile, França, Itália, Reino Unido e Uruguai, entre outros.

"É melhor deixar como está ou responsabilizar quem fatura?", questiona o procurador-geral. Para ele, a relação entre apps e trabalhadores pode ser formalizada nos moldes da CLT sem que haja saída das empresas do Brasil ou outros prejuízos. "O Brasil é um mercado grande, que gera muito lucro", argumenta ele.

"Valor da indenização não é o principal", diz Pereira. Segundo ele, a principal preocupação do MPT é com a proteção do trabalhador por meio da oferta de direitos. Na sua opinião, o valor da indenização é uma forma de punir a empresa e serve de exemplo para que outras revejam suas condutas em relação ao tema.

Há necessidade de que os apps sejam responsáveis pelos trabalhadores que dependem deles. Essas pessoas não têm liberdade para escolher como trabalhar. Nossa preocupação é mais com a proteção do trabalhador do que com a indenização em si. O que mais me impressiona é que a Uber prefira recorrer do que resolver o problema

José de Lima Ramos Pereira, procurador-geral do Trabalho

Para Justiça, Uber 'se omitiu em suas obrigações'

A Justiça entendeu que a empresa "se omitiu em suas obrigações" ao não contratar motoristas. Para Maurício Pereira Simões, juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, a Uber realizou "atos planejados" para "não cumprir a legislação do trabalho".