STJ julga impasse em massa falida de Eike; credores temem calote de R$ 1 bi

O STJ concedeu uma liminar que paralisou os processos. A ordem provisória ocorreu há um ano. Com isso, não foi possível vender nenhum ativo para pagamento dos credores tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro.

A MMX Mineração e Metálicos era uma holding com participação em outras empresas do grupo de Eike. Ela pediu recuperação judicial em 2016 e teve a falência decretada em 2019. A MMX Sudeste era um braço da holding que atuava com mineração em Minas Gerais. Ela pediu recuperação judicial em 2014 e teve sua falência decretada em 2021.

Agora, o STJ vai tomar uma decisão definitiva sobre o caso. O tema será discutido na sessão desta quarta-feira à tarde. Os processos podem ficar como estão ou passar a correr no Rio de Janeiro. A avaliação dos credores é de que, uma vez na mesma vara, os processos podem ser unificados pelo juiz. Para Humberto Furtado Vieira, advogado de alguns dos credores, "não existem pressupostos jurídicos" para a mudança.

Eike Batista ficou em sétimo lugar no ranking mundial dos bilionários da Forbes de 2012. Sua fortuna chegou a ser avaliada em US$ 30 bilhões. Ele foi o fundador do Grupo EBX, com atuação em setores como mineração e petróleo.

Não vemos motivo para reunir os processos. Eles sempre foram independentes. Começaram de forma independente por iniciativa da própria MMX, que apresentou plano de recuperação judicial separado, e agora apresenta esse pedido.

Daniel Guariento, sócio do Machado Meyer Advogados e representante dos credores de MG

O que está em jogo

Os credores de Minas Gerais temem não receber a dívida, caso os processos sejam unificados. Isso porque o processo no Rio de Janeiro tem uma dívida tributária estimada em mais de R$ 3 bilhões. E, pela lei, essa dívida tem preferência em relação à dívida com credores quirografários (fornecedores e empresas no geral, que são a maior parte dos credores da MMX Sudeste). Em outras palavras, os quirografários perderiam seu lugar na fila.