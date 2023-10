'Não' às privatizações: por que Metrô, CPTM e Sabesp entraram em greve hoje

Sindicato quer que população seja "ouvida" sobre privatizações. "Nas audiências públicas, a população fala, mas quem decide é o governador junto com os grandes empresários, que lucram muito prestando um péssimo serviço", disse Narciso Soares, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, em participação no UOL News.

Líder sindical propõe plebiscito sobre a venda da Sabesp. Segundo Soares, os servidores em greve querem que o governo organize uma consulta popular sobre o tema. Uma pesquisa feita em abril pelo Datafolha mostrou que a maioria (53%) da população de São Paulo é contra a privatização da companhia de saneamento.

Greve é abusiva, ilegal e política, diz governador de São Paulo. Em coletiva, Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a paralisação e disse que o governo vai continuar estudando as privatizações no metrô e na CPTM. "A da Sabesp está mais adiantada, com consulta às prefeituras e ao TCM [Tribunal de Contas do Município]", destacou.

Esta é a segunda greve no Metrô e na CPTM em 2023. A primeira aconteceu em março. Na ocasião, os metroviários pediam reajustes salariais e melhores condições de trabalho.

Nossa luta tem a ver com defender os trabalhadores que utilizam o transporte público e o saneamento básico. A privatização, como têm demonstrado as linhas 8 e 9, só tem trazido pioras aos trabalhadores, que passam sufoco todo dia.

Narciso Soares, do Sindicato dos Metroviários (SP)

Plano de privatizações

"Pacotão" de privatizações inclui Metrô, Sabesp e trem até Campinas. Ao todo, o PPI (Programa de Parcerias e Investimentos) do estado de São Paulo tem 17 projetos de privatização e PPPs (Parcerias Público-Privadas). A construção do trem que ligará a capital a Campinas e a concessão da Linha 7-Rubi da CPTM já têm leilão marcado para fevereiro de 2024.