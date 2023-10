Desenrola Brasil já está no ar? Veja como participar do programa do governo

1. Elegibilidade

O programa está disponível para todas as pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiando aproximadamente 32 milhões de indivíduos, de acordo com o governo.

2. Dívidas Elegíveis

O Desenrola Brasil dará prioridade às dívidas de até R$ 5.000 por devedor. Podem ser renegociados débitos bancários e não bancários, como contas de água e luz, contraídos no período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022. Todas as operações serão isentas de IOF.

3. Dívidas Acima de R$ 5.000

Dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20.000 também podem ser renegociadas. Contudo, esses valores maiores devem ser pagos à vista, uma vez que não contam com a garantia do Tesouro Nacional através do Fundo de Garantia de Operações (FGO).