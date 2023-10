Bolsa Família e Auxílio Gás de outubro começam a ser pagos nesta quarta

NIS terminando em 1: 18 de outubro

NIS terminando em 2: 19 de outubro

NIS terminando em 3: 20 de outubro

NIS terminando em 4: 23 de outubro

NIS terminando em 5: 24 de outubro

NIS terminando em 6: 25 de outubro

NIS terminando em 7: 26 de outubro

NIS terminando em 8: 27 de outubro

NIS terminando em 9: 30 de outubro

NIS terminando em 0: 31 de outubro

Quem teve o benefício antecipado?

Municípios em situação de calamidade pública tiveram o benefício antecipado. É o caso de 98 cidades no Rio Grande do Sul e 160 em Santa Catarina, atingidas por fortes chuvas nos últimos meses. No Norte do país, 55 municípios no Amazonas também foram contemplados — a região sofre com uma forte estiagem e o governo atendeu aos pedidos dos gestores locais. Nestses casos, os moradores vão receber os valores já no dia 18, independentemente do final do NIS.

Posso sacar os valores?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem. Não é necessário ir até uma agência para fazer o saque. É possível usar o cartão para compras no débito e também para sacar o benefício nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.

Quando vou receber o Auxílio Gás?

O pagamento segue o calendário do Bolsa Família. Ou seja, é feito de acordo com o final do NIS do beneficiário. As famílias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.