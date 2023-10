Salário mínimo 2024: Quando o novo valor começa a ser pago?

O novo valor proposto já leva em consideração a regra atualizada de correção. Além da inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) estimada até novembro de 2023, o reajuste do piso salarial para o próximo ano considera o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores, em 2022, que foi de 2,9%.

Política de Valorização

Em agosto, o presidente Lula (PT) sancionou uma lei que estabelece uma nova política de valorização do salário mínimo. Conforme essa legislação, o salário mínimo será reajustado anualmente com o objetivo de conceder aumentos reais aos trabalhadores. Essa nova regra implica que o valor do salário mínimo será corrigido pela inflação do ano anterior, com base no INPC, acrescida da variação positiva do PIB de dois anos atrás.

Essa medida foi uma das principais promessas de campanha de Lula, com o objetivo declarado de aumentar o poder de compra das famílias. Desde 2019, não havia mais uma lei que determinasse reajustes acima da inflação. O governo federal estimou que, se a política de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompida, o valor atual estaria em R$ 1.342.

A valorização acima da inflação foi suspensa durante o governo Bolsonaro. Entre 2011 e 2019, o salário mínimo era ajustado com base no INPC do ano anterior e na variação do PIB de dois anos anteriores. A política estabelecida durante o governo de Dilma Rousseff (PT) foi interrompida em 2020, com o argumento do governo de Jair Bolsonaro (PL) de que teria um grande impacto nas contas públicas.

Antes de 2023, o último aumento real ocorreu em 2019, quando o salário mínimo subiu de R$ 954 para R$ 998, ficando R$ 8 abaixo do valor originalmente previsto pelo governo de Michel Temer (MDB). Com Bolsonaro, o piso só superou a inflação em 2023, quando passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. A medida adotada pelo governo Bolsonaro foi de reajuste considerando apenas a inflação.