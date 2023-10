Relator de apostas esportivas defende banir jogador que manipular resultado

Vice-líder do governo no Senado, Jorge Kajuru (PSB-GO) pretende aumentar a punição para árbitros e jogadores de futebol que manipularem partidas. Ele vai relatar o projeto de lei das apostas esportivas, que ainda será votado no plenário do Senado.

O que diz o projeto

O texto está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aguardando entrar na pauta de votação. O nome de Kajuru ainda não foi oficializado, mas já há um acordo para ele ser o indicado à relatoria.