Kraft Heinz anuncia patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil

A parceria se inicia nos Jogos Pan Americanos do Chile, que começam nesta sexta-feira (20), em Santiago.

As ações de marketing vão desde a visibilidade do uso de marca licenciada nos produtos da companhia até o apadrinhamento de dois atletas olímpicos brasileiros.

A marca Hemmer, adquirida recentemente pela Kraft Heinz, será o destaque da operação e ficará à frente do patrocínio, que também envolverá com ações de Heinz e Quero - esse é o maior investimento da marca Hemmer no país.

Com esse apoio, o COB chega a 18 patrocinadores neste ciclo olímpico, um dos números mais altos da história.

Atualmente, o Time Brasil tem parceria com as seguintes empresas: XP, Subway, Medley, Mormaii, Vivo, Smart Fit, Havaianas, Riachuelo, New On, Grupo Águia, Ajinomoto, Peak, Max Recovery, Boali, Estácio, Águia Branca e Aliança Francesa.