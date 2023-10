Bolsa Família 2023 em outubro: confira as datas de pagamento para este mês

O governo federal tornou público o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os pagamentos serão realizados no período entre 18 e 31 de outubro, seguindo uma programação determinada pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Haverá um adicional de R$ 50 no valor total do benefício para as famílias que tenham bebês com idade inferior a sete meses. Este valor de R$ 50 será concedido por cada criança e somado ao benefício total.

Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para outubro, baseado no NIS: