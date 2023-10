Ministério da Justiça notifica RaiaDrogasil após reportagem do UOL

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a RaiaDrogasil a apresentar esclarecimentos sobre o uso de dados pessoais dos clientes.

A notificação se baseia em reportagem do UOL de setembro, que revelou que a rede de farmácias criou uma empresa para comercializar dados dos consumidores com anunciantes, chamada RD Ads.

O anunciante entra em contato com a RD Ads, diz qual público quer atingir e a empresa faz a busca no banco de dados da RaiaDrogasil. Quem toma antidepressivo, por exemplo. A propaganda é então direcionada a essas pessoas não só no site da farmácia, mas nas redes sociais e no YouTube.