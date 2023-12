Relator do orçamento turbina emendas e fundão eleitoral e corta no PAC

O montante é o mesmo da eleição de 2022 e será pago com verbas da União e da reserva das emendas de bancada estadual do Congresso. O relator da LDO tinha a intenção de utilizar parte dos recursos do PAC para custear o fundo eleitoral, mas a ideia não agradou o Planalto.

PAC desidratado

O Programa de Aceleração do Crescimento sofreu um corte de quase 30%. Os recursos para o PAC, que é a principal medida do governo Lula na área de infraestrutura, encolheram de R$ 61,3 bilhões para R$ 44,3 bilhões.

Meta fiscal com déficit zero

A meta fiscal de déficit zero foi mantida. Uma possível mudança no resultado primário pode acontecer apenas em março de 2024, quando as contas do governo serão revisadas.

O governo tem, no entanto, um gargalo de até R$ 28 bilhões para gastos. Isso significa que, se o Executivo tiver um prejuízo até este valor, a meta ainda será considerada como alcançada.