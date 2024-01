Não há no mundo fórmula rentável para venda online de alimentos, diz Assaí

Momento do Assaí

Na última década nós tivermos crescimento médio de 28% ano sobre ano. O atacarejo se tornou hoje o canal que mais abastece os lares brasileiros. Fora isso fizemos um movimento muito relevante em 2021, com a aquisição de lojas dos hipermercados do Extra. No ano passado [2022], tivemos 60 inaugurações. Em 2023, em torno de 30 novas unidades. Um de cada quatro domicílios do Brasil compra em uma loja do Assaí. São mais de 35 milhões de pessoas por mês, de todas as classes sociais.

Experiência de compra

Onde o atacarejo surgiu, na periferia da Grande São Paulo, você tem uma imagem de que podia dar preço bom, mas não dava uma experiência de compra muito boa, o que acabava sendo o calcanhar de Aquiles da operação. Mas já faz alguns anos que investimos em experiência de loja. As lojas mais recentes têm um nível de experiência que não perde para o hipermercado. O sortimento no atacarejo hoje é 98% do hipermercado. Houve uma evolução muito forte. Temos uma participação de classe AB dentro das lojas Assaí superior à da população brasileira.

Trabalho aos domingos e feriados