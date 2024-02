Habib's: Com inflação controlada, baixamos preços em busca de clientes

Principal concorrente é o McDonald's. O empresário falou sobre a concorrência com outras redes de fast food como o McDonald's. Segundo ele, os principais diferenciais do Habib's são o preço e a variedade do cardápio.

Meta é abrir 50 restaurantes e 100 lojas digitais em 2024. Saraiva falou sobre os planos de expansão do grupo, que além do Habib's inclui Ragazzo, churrascaria Tendall e as marcas digitais Mita e Cabulosa.

A entrevista foi gravada em 8 de dezembro de 2023. Você pode ver os destaques no vídeo acima ou ouvir a conversa na versão podcast, em plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, entre outras.