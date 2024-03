Divã de CNPJ: UOL lança videocast sobre empreendedorismo com Facundo Guerra

Apresentador do Divã, Facundo Guerra é jornalista e engenheiro. Empreendeu em cerca de 30 negócios, reforçando bares, restaurantes e casas de entretenimento como Cine Joia, Bar dos Arcos, Blue Note e Love Story. No Sony Channel, esteve à frente do reality show "Shaking The Bar".

"O empreendedorismo hoje em dia é um campo minado: a gente sabe que sonhar com um emprego estável não é mais possível, mas quando pensamos em ter um negócio, esse território é cheio de armadilhas, de coaches que dizem que tudo só depende de você", diz Facundo Guerra.

O primeiro episódio do "Divã de CNPJ" estreia na próxima segunda (11), às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. Já salve o link e acompanhe a estreia: