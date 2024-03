Brasileiro parcela no cartão para ter cosmético premium, diz L'Oréal

Meta é dobrar faturamento até 2028. Zimet disse que o grupo vai dobrar de tamanho em 2024, em comparação com o faturamento de 2019. A meta é dobrar novamente o faturamento até 2028, diz. Isso vai exigir investimentos em fábricas e centros de distribuição.

Inclusão racial ainda é desafio para a empresa. O executivo diz que a L'Oréal Brasil avançou na diversidade de gênero nos cargos de liderança e tem hoje 55% desses postos ocupados por mulheres. Mas que ainda falta avançar na inclusão racial - hoje 21% das nossas lideranças são ocupadas por pessoas que se autodeclaram negras e pardas, diz.

A entrevista foi gravada em 20 de dezembro de 2023. Você pode assistir em vídeo no canal do UOL no YouTube ou ouvi-la no podcast UOL Líderes. A seguir, veja destaques da entrevista:

Produtos premium

A gente percebeu que no Brasil não é uma questão só de ter preço baixo. Existe uma consumidora de diferentes classes, não só classes A e B, que quer ter certeza de que o produto que ela compra é muito bom e vai entregar, e ela está disposta a investir e a pagar mais por isso também. É interessante esse movimento porque as pessoas hoje preferem ter um produto melhor, parcelar em 12 vezes, mas realmente ter uma coisa que vai fazer bem.

Do Brasil para o mundo