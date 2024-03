Fazenda propõe cortar juros de estados para incentivar Ensino Médio Técnico

A meta mínima é atingir a média de matrículas em ensino médio vinculado à educação profissional da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que está hoje em 37%. Mas o governo aponta que se todos os estados que possuem dívidas com a União aderirem ao novo programa é possível atingir a média da União Europeia (50%).

Segundo o governo, o programa é uma resposta à "necessidade de aumentar os investimentos em educação profissionalizante, criando condições para que o Brasil saia de indicadores abaixo do padrão de Colômbia e Chile e avance para países que são referências globais em ensino técnico profissionalizante como a Alemanha e Austrália".

O país tem hoje 7,7 milhões de matrículas no Ensino Médio (85% de responsabilidade dos estados). No entanto, apenas 1,1 milhão estão integradas à formação profissional e cerca de 20% são de tempo integral. Segundo o governo, o EJA (Ensino para Jovens e Adultos) médio com formação técnica tem apenas 40 mil matrículas no Brasil.

A economia pode se desenvolver com a medida. O governo projetou que, com esse aumento nas matrículas do ensino médio profissionalizante, o PIB (Produto Interno Bruto) como um todo pode ter um incremento estrutural de mais de 2%, "além de impactos na renda, no desempenho escolar geral e redução dos índices de criminalidade".

Como serão os cortes de juros

A dívida dos estados acumulada é de R$ 740 bilhões. Quatro estados - São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e Minas Gerais (MG) - representam R$ 660 bilhões, ou 90%, desse total.