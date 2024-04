Como será a tributação das bets, as casas de apostas esportivas?

Desde dezembro do ano passado, entrou em vigor a nova lei que regulamenta as apostas de quota fixa, as famosas bets. Segundo o Ministério da Fazenda, com isso, pode ser arrecadado R$ 12 bilhões por ano a partir de 2024. Entenda como vai funcionar e se o apostador também terá que pagar imposto.

O que aconteceu

Lei sancionada em dezembro de 2023 tributará as empresas operadoras de bets assim que estiverem operando sob outorga em território nacional. Isso ainda não aconteceu, o governo precisa criar algumas portarias para que toda a lei se torne aplicável, explica Ricardo Santos, especialista em análise estatística para apostas esportivas e fundador da Fulltrader Sports, empresa de softwares para o trade esportivo.

Estimativa é que passe a valer em abril os critérios de tributação, regulamentação e fiscalização das seguintes atividades: apostas virtuais e físicas, eventos esportivos reais, jogos online e eventos virtuais de jogos online. As regras ainda podem ser lapidadas pelo governo.