'Fanfest olímpica' brasileira anuncia Smart Fit como primeiro patrocinador

A rede de academias Smart Fit é a primeira marca a confirmar presença no Festival Olímpico Parque Time Brasil, evento que será realizado em São Paulo durante a Olimpíadas de Paris-2024.

O projeto leva assinatura do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e funcionará entre os dias 20 de julho e 11 de agosto, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital.