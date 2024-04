SP: Vigilante que sofreu racismo religioso no trabalho deve ser indenizado

Uma empresa de segurança e um shopping foram condenados a indenizar um funcionário que foi alvo de racismo religioso por colegas de trabalho. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10 mil pela 8ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo.

O que aconteceu

O vigilante foi vítima de comentários ofensivos do coordenador de segurança. O funcionário, que é umbandista, contou que o chefe dizia que "seus santos não o ajudariam" e que "iria fazer de tudo para recolhê-lo do posto". Uma testemunha afirmou que outros vigilantes relataram também ter ouvido as ofensas.

O homem usava camisetas da umbanda para chegar e sair do local de trabalho. Ele relatou que foi filmado em um ponto de ônibus enquanto usava a camiseta, que era o principal foco da imagem. Posteriormente, o vídeo foi motivo de piada entre colegas.