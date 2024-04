Maria Ribeiro amplia encontros na 2ª temporada de "Maria vai com os Outros"

Com leveza, irreverência e muita curiosidade, a atriz e colunista de Universa Maria Ribeiro traz à segunda temporada do programa "Maria vai com os Outros" um olho único em conversas intimistas e à vontade com amigos e personalidades conhecidas Brasil afora. A nova temporada começa nesta quinta-feira (11), às 15:30.

Entre Rio de Janeiro e São Paulo, Maria encontra as melhores memórias e experiências dos seus convidados, enquanto mistura ao seu jeito despojado e carinhoso a vontade de conhecer mais quem topa participar da conversa, falando sobre carreira, prazer, amor, comportamento e bem-estar.

Na estreia da 2ª temporada de "Maria vai com os Outros", a colunista visita a casa da atriz e amiga Deborah Secco, com quem já contracenou no teatro. As duas revisitam experiências profissionais e pessoais que tiveram juntas, suas impressões sobre amor e projeções para o futuro ao longo de uma troca descontraída.