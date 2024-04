Roncaglia: Preços ainda não estão caindo, mas pararam de subir rapidamente

É uma boa notícia, porque não apenas a estimativa do Banco Central era de uma inflação muito maior, como a do mercado também. A inflação veio mais leve do que aquilo que o mercado previa.

A gente tem muito para avançar, podemos reduzir mais a inflação, mas também precisamos calibrar o peso que isso tem para a população em termos da criação de empregos e no ritmo da atividade econômica.

O que aconteceu

A inflação desacelerou no mês passado depois de ter ficado em 0,83%% em fevereiro. Os números foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (10).

Nos últimos 12 meses até março, a inflação acumulada está em 3,93%. O índice é menor do que o registrado em fevereiro, de 4,50%.

Considerando apenas 2024, até março, a inflação acumulada está em 1,42%. O índice é maior do que o registrado em fevereiro, de 1,25%.