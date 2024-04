Casamento, 2ª via do RG: é possível tirar documentos no cartório sem custo?

O processo é geralmente simples, embora possa ser necessário enfrentar filas ou esperar pelo agendamento. A emissão de CPF, feita também online, é bastante acessível.

A primeira via do RG é gratuita. As demais vias podem custar em torno de R$ 50 e variam a cada estado. Para ter a isenção de custos, a pessoa precisa apresentar o seu NIS, de cadastro no CadÚnico.

Há outras hipóteses de gratuidade da segunda via do RG. É o caso de roubo do documento, desde que o BO seja registrado em até 30 dias após o furto ou roubo, para idosos (mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 65 anos), desemprego por mais de três meses comprovado pela carteira de trabalho, além da comprovação de pobreza.

Se houver erros de digitação no documento, é possível obter a segunda via gratuitamente, desde que constatados os erros e requerida a troca do documento em até 90 dias de sua emissão. Se o documento for danificado ou extraviado devido a desastres naturais, a isenção da taxa pode ser concedida, mediante apresentação de B.O. em até 90 dias após o ocorrido.

Carteira de Trabalho e Título de Eleitor

A Carteira de Trabalho é gratuita. Os novos documentos são digitais e devem ser solicitados pelo site ou pelo aplicativo gov.br . A carteira em papel só é emitida hoje em casos excepcionais, para a anotação de vínculos trabalhistas anteriores à instituição do modelo digital.