Recebe o Pé-de-Meia? Especialistas dão dicas de como usar bem o dinheiro

Em alguns casos é preciso ir a uma agência. Quando o responsável legal não for o pai ou a mãe do estudante, o processo para consentimento deverá ser realizado em uma agência da CAIXA.

Quais os valores recebidos pelo Programa Pé-de-Meia

O valor total do benefício pode chegar a R$ 9.200, se o estudante cumprir todos os requisitos. Veja abaixo quais os incentivos pagos pelo programa:

Incentivo Matrícula: R$ 200 pagos em parcela anual.

R$ 200 pagos em parcela anual. Incentivo Frequência: R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200. Excepcionalmente, em 2024, serão pagas oito parcelas do incentivo.

R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200. Excepcionalmente, em 2024, serão pagas oito parcelas do incentivo. Incentivo Conclusão: R$ 1.000 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000 O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio.

R$ 1.000 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000 O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio. Incentivo Enem: R$ 200 pagos em parcela única.

Como utilizar o dinheiro, de acordo com especialistas

Parte do dinheiro será liberada após conclusão do ensino médio. Como a parte do dinheiro referente ao incentivo de conclusão será disponibilizada para uso apenas após o término do curso, mesmo os alunos que vão ajudar em casa terão um saldo guardado quando terminarem o ensino médio. Por isso o jovem já pode pensar em como utilizar o dinheiro e o que ele possibilita.