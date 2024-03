Depósitos do Pé-de-Meia começam amanhã; estudante pode receber até R$ 9.200

Não é preciso se inscrever no Pé-de-Meia. Os sistemas de ensino estaduais, distritais e municipais e as instituições federais que ofertam o ensino médio vão ser as responsáveis por enviar as informações sobre os estudantes.

Os estudantes que tiverem dúvidas sobre o programa podem entrar em contato com o MEC. Os canais de atendimento são o Fale Conosco, pelo telefone 0800 616161 ou a sessão de perguntas frequentes disponível no site do órgão.